شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 تصل إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات السعودية للشعب اللبناني

الدور الإنساني للسعودية

الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت اللبنانية.وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.وكانت الطائرة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في وقت سابق اليوم، متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت.يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة.ويمثلها في ذلك، ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.