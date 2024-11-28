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بالصور.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 تصل إلى لبنان

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واس - بيروت  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت اللبنانية.
وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.

مساعدات السعودية للشعب اللبناني

وكانت الطائرة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في وقت سابق اليوم، متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت.
دعم السعودية للشعب اللبناني - واس

الدور الإنساني للسعودية

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة.
ويمثلها في ذلك، ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 في لبنان - واس
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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