نظم فرع وزارة البيئه والمياه والزراعه بمنطقة مكه المكرمه ورشة عمل تحت عنوان (ادارة الصحة والسلامة المهنية)

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة البيئه والمياه والزراعه بمنطقة مكه المكرمه؛ ممثلا بمكتب وزارة البيئه بجدة ورشة عمل تحت عنوان (ادارة الصحة والسلامة المهنية في مجال البيئة والمياه والزراعة).

وهدفت الورشة والتي قدمها خبير تدريب مجال الامن والسلامة والصحة المهنية والبيئة المستشار محمد طلال عناني الى تدريب العاملين بمجالات البيئه والمياه والزراعه على تطبيق احدث معايير ادارة السلامة والصحة المهنية سعيا للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالمجال .

و اشتملت ورشة العمل على التعريفات والمفاهيم العامة وطرق ادارة وتقييم مخاطر بيئة العمل المحتمل حدوثها كالمخاطر الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوجية وتنفيذ الاجراءات الوقائية للحد منها والسيطرة عليها، وذلك باستخدام تحليل مخاطر الوظائف JHA وهرم السيطرة للتحكم في المخاطر من ازالة وتعويض وتحكم هندسي واداري واستخدام معدات الوقاية الشخصية PPE كالقفازات والاحذية واجهزة حماية الجهاز التنفسي.

وتطرقت الورشة الى اهمية الامتثال للمعايير المحلية والدولية من خلال الالتزام بجميع اللوائح والقوانين المتعلقة بالسلامه والصحة المهنية والبيئية الصادرة من جهات الاختصاص وكذلك التحكم والسيطرة على مخاطر الانبعاثات الملوثة للبيئه واستخدام الموارد بشكل مستدام وبكفاءة وتقليل الهدر الناتج والعمل على تعزيز الثقافة المؤسسية لتحقيق السلامه والصحه للعاملين.

كما ناقشت الورشة اهم طرق ووسائل السيطرة على مخاطر بيئة العمل من خلال تغيير طريقة العمل الذي نقوم به لتقليل الخطر من أجل ضمان بيئة عمل آمنة.

وفي نهاية الورشة تم استعراض الكثير من تجارب وامثله ادارة المخاطر وكيفية التعامل معها والمعايير المتبعه للتقليل منها وسط تفاعل كبير من منسوبي فرع وزارة البيئة بمكه والمختصين والمهتمين بالمجال.