شكرا لقرائتكم خبر 10 حكايات بين الطبيعة والتراث والمغامرة تجذب السياح إلى زيارة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتميز حائل بموقعها الاستراتيجي على أطراف صحراء النفود، حيث التضاريس المتنوعة؛ من جبال، وسهول، وأودية، وكثبان رملية بديعة.

كما تعد حائل وجهة شتوية فريدة، تحتضن العديد من المواقع الطبيعية الساحرة والمعالم التاريخية والأثرية، ومنها صخور حائل أحد المعالم التاريخية السعودية المعتمدة من منظمة اليونيسكو كتراث إنساني عالمي، إضافة لمدينة فيد التاريخية، والوجهة الغنية بالتراث والمعالم، بجانب المواقع الطبيعية الساحرة مثل منتزه الأدهم، الذي تقام فيه العديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية لكل أفراد العائلة.

وتتيح منطقة حائل أمام زائريها العديد من الخيارات والتجارب، حيث يمكن للزوار والسياح أن يستمتعوا بالمغامرات، مثل الطيران الشراعي أو المشي الجبلي واكتشاف الكهوف والبراكين والمسارات التاريخية، كما يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة الطيور النادرة في قرية عقدة السياحية، وبالأجواء الطبيعية، والجلسات المتنوعة، والألعاب الترفيهية للأطفال، كما يمكنهم زيارة "منتزه جبل السمراء" في شرق المدينة، وهو واحد من أكبر الحدائق المائية في المملكة، ويتميز بوجود المساحات الخضراء الشاسعة، حيث يمكن التنزه وممارسة الرياضة وإقامة حفلات الشواء، ومشاهدة المدينة بأكملها من أعلى الجبل، وقضاء أوقات ممتعة في مطل حاتم الطائي، وأيضا يمكنهم قضاء يوم في منتجع نحلة ونخلة، حيث الاستمتاع بالأجواء والجلسات والمرافق الترفيهية.

وعشاق التاريخ والثقافة فيمكنهم التعرف على ثقافة المنطقة من خلال زيارة متحف حائل الإقليمي، والذي يضم 9 قاعات تستعرض عصوراً مختلفة منها الإسلامي، بالإضافة لتراث المنطقة وبيئتها، إلى جانب متحف الضويلي للتراث، وقصر القشلة، وقلعة أعيرف، وقصر برزان وغيره، كما يمكن زيارة المعالم الإسلامية وشراء بعض المنتجات التراثية والحرفية، وتناول المأكولات الشعبية في "سوق زمان الشعبي".

أما الفعاليات الكبرى فتشهد حائل عددا من الفعاليات والمهرجانات، ومن أشهرها سباق رالي داكار العالمي، خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2025، ليستمتع زواره بمشاهدة السيارات والدراجات النارية، في سباق هو الأكثر جرأة في العالم بين سباقات التحمّل، ويعد مغامرة مثيرة وسط مجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة والتضاريس المتنوعة، حيث تستضيف منطقة حائل أحد مراحله، إلى جانب رالي حائل تويوتا الدولي، أو "تحدي النفود الكبير"، الذي يشهد سباقات مثيرة بين محترفي القيادة الصحراوية في العالم، ويقام في صحراء النفود الكبير بالقرب من مدينة حائل، وكذلك مهرجان جادة الإبل، حيث الأجواء التراثية والفعاليات المتنوعة والتعرف على ثقافة البادية.

وتشهد حائل إقبالا سياحيا كبيرا هذه الأيام، بالتزامن مع برنامج "شتاء السعودية 2024" "شتانا حكاية"، الذي يتواصل حتى نهاية مارس 2025، عبر 7 وجهات سياحية مميزة تضم "حائل والعلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 20 منتجاً جديداً.

كما يتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.

وتتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور كافة المواسم والفعاليات، بالإضافة للزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مسبقاً أو عند الوصول، ويضم ذلك أيضًا المقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.