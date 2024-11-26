شكرا لمتابعة خبر عن حظر استخدام الجوال بمدارس التعليم العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة التعليم، عن ثلاث طرق لتنفيذ الإجراءات الفاعلة لحظر استخدام الهواتف الجوالة في البيئة المدرسية بمدارس التعليم العام للبنين والبنات.

وأفادت الوزارة، في دليل استخدام الأجهزة الجوالة في مدارس التعليم العام للعام الدراسي الحالي 1446هـ، أن هذه الإجراءات تأتي لضمان توفير بيئة تعليمية خالية من المشتتات لجميع الطلبة.

وأكدت أنه يجب على كل مدرسة اعتماد سياسة تحظر استخدام الهواتف طوال اليوم الدراسي سواء داخل أو خارج الفصول الدراسية مع ضرورة تخصيص رقم للطلبة في المدرسة لتسهيل تواصلهم مع أولياء أمورهم إذا دعت الحاجة لذلك.

وأشارت إلى أن هذه الطرق هي: منع الهواتف المحمولة في مبنى المدرسة بشكل تام لعدم إساءة استخدامها، ويتم ذلك من خلال إعلان إدارة المدرسة بمنع إحضار أي هواتف محمولة إلى المدرسة من قبل الطلبة وتعريفهم بالعقوبات المترتبة على ذلك والواردة في قواعد السلوك والمواظبة وتتعلق بإساءة الاستخدام للهواتف.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تسليم الطلبة للهواتف الجوالة عند الوصول للمدرسة، وذلك عندما ترى إدارة المدرسة أن طلابها يحتاجون إلى هواتفهم المحمولة قبل المدرسة وبعدها، ويتم التأكيد على تسليمهم الهواتف المحمولة عند دخولهم المدرسة إلى الموظف المسؤول في المدرسة، ثم تعاد لهم في نهاية اليوم الدراسي.

وتتمثل الطريقة الثالثة: فهي توفير خزائن لحفظ هواتف الطلبة وتأمين الخزائن بأرقام سرية لكل طالب، ووضعها في مكان بارز داخل المدرسة، على أن يكون التخزين من قبل الطلبة وتحت مسؤوليتهم في بداية اليوم الدراسي، وذلك لضمان عدم وصولهم لها حتى نهاية اليوم الدراسي.