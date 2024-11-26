شكرا لمتابعة خبر عن طاهية حائلية: إحنا بدون الأمير عبدالعزيز بن سعد ولا شيء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الطاهية جوزاء الشمري، إحدى النماذج المتميزة في إعداد الأكل الشعبي بحائل، عن دعم أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز .

وقالت الشمري خلال مداخلتها عبر قناة «الإخبارية» : “نحن من 12 سنة نقدم الأطباق الحائلية الشعبية، ومن سنة استحظينا بأن نكون تحت إدارة مطل حائل بعد دعم أمير المنطقة وهيئة تطوير حائل على دعمهم لنا حتى وصلنا لهذه المكانة” .

وأردفت : “قدمنا لأمير حائل بعض الأطباق الشعبية كـ الكبيبة والمرقوق والمفاطيح والأرز الحائلي، وكلها نالت إعجاب سموه وزوار المطل”، مضيفة “الأمير معجب ببناته، إحنا بدون ولا شئ، لدعمه لنا وقال لنا كلمة المشهورة أبشروا بالخير” .

وبسؤالها عن بدايتها بالطهي، أجابت : “الطبخ هواية، ومنذ 12 سنة وأنا أقدم الأطباق الشعبية الحائلية من البيت، وحينها كانت تأتينا طلبات كبيرة أو صغيرة كنت أعملها مع الفريق، حتى وصلنا إلى مطل الحائل بدعم أمير المنطقة” .

كما تطرقت جوزاء إلى زيارة وزير السياحة أحمد الخطيب، ونائب وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، لها أثناء تواجدهما في منطقة حائل مؤخرًا، مؤكدة على تفاجئها بزيارة معالي الوزير والأمير هيفاء.

وأشارت إلى أنها قدمت العديد من الأطباق الشعبية الحائلية لوزير السياحة؛ لكنه أُعجب بأكلة الجريش، بينما فضلت الأمير هيفاء الكبيبة .