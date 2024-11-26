شكرا لمتابعة خبر عن نازحون لبنانيون في مطار الملك خالد يتغنون بأغنية سهر الليالي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد من الألفة والمحبة، أظهر مجموعة من النازحين اللبنانيين، أثناء تواجدهم في مطار الملك خالد بالرياض يفترشون الأرض، ويجلسون بكل راحة.

وجاءت تلك المجموعة، وهم يتغنون بأغنية الفنانة فيروز الشهيرة “سهر الليالي”، حيث تحتضنهم المملكة، والتي دائمًا ما تفتح ذراعيها للجميع من مختلف البلدان والجنسيات.

وتشهد الفترة الماضية تصعيدًا كبيرًا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله الإرهابي، على الضاحية الجنوبية ببيروت، خلفت العديد من الضحايا والجرحى.