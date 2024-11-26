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نازحون لبنانيون في مطار الملك خالد يتغنون بأغنية سهر الليالي .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في مشهد من الألفة والمحبة، أظهر مجموعة من النازحين اللبنانيين، أثناء تواجدهم في مطار الملك خالد بالرياض يفترشون الأرض، ويجلسون بكل راحة.

وجاءت تلك المجموعة، وهم يتغنون بأغنية الفنانة فيروز الشهيرة “سهر الليالي”، حيث تحتضنهم المملكة، والتي دائمًا ما تفتح ذراعيها للجميع من مختلف البلدان والجنسيات.

وتشهد الفترة الماضية تصعيدًا كبيرًا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله الإرهابي، على الضاحية الجنوبية ببيروت، خلفت العديد من الضحايا والجرحى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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