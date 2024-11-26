شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة قانونية: لا ولاية على امرأة إلا في حالات حددها النظام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المستشارة القانونية نجلاء الحقيل، أنه لا يوجد ولاية على المرأة إلا في حالات معينة حددها النظام، منها الزواج، موضحة أن الولي لم يعد موجود في الأنظمة.

وأشارت الحقيل قائلة: ” إن الأنظمة أعطت المرأة الحق في اختيار تخصصها الدراسي، حيث تستطيع الدراسة في الجامعة ما دام عدت سن الـ 18 سنة، دون أن تحتاج الموافقة من ولي الأمر بأي شكل من الأشكال”.

وتابعت: “الولي لم يعد موجود عندنا في الأنظمة إلا في حالات معينة مثل حالات الزوج، ولكن في الحالات الأخرى لا تحتاج، وأيضا في الوظيفة لا تحتاج المرأة الولاية للعمل”.

واختتمت حديثها مؤكدة ان المرأة مادامت بالغة وعاقلة وراشدة، فلها مطلق الحرية، مشيرة أن النظام أوضح أن التدخل في هذا المجال يعتبر نوع من أنواع الإيذاء.