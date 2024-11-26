شكرا لمتابعة خبر عن مقطع يكشف عن أنفاق مترو الرياض المتوقع افتتاحه خلال يومين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع من داخل أنفاق مترو الرياض، الذي يُتوقع أن يُفتتح خلال اليومين القادمين.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره من تحت الأرض التقدم الكبير في مشروع المترو، الذي يعد من أكبر وأهم مشاريع النقل في المملكة.

وأوضح الفيديو التفاصيل الدقيقة لأعمال الإنشاءات الجارية في الأنفاق، بما في ذلك الأجزاء التي تم الانتهاء من تجهيزها، مثل محطات المترو العصرية والمعدات الحديثة التي سيتم استخدامها لتشغيل القطارات.

مشروع مترو الرياض، الذي يندرج ضمن رؤية المملكة 2030، يهدف إلى تحسين حركة النقل في العاصمة وتقليل الازدحام المروري بشكل ملحوظ. ويعتبر هذا المشروع جزءًا من شبكة النقل العام التي ستربط مختلف أنحاء المدينة ببعضها البعض.