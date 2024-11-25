شكرا لمتابعة خبر عن سيول قوية تجتاح شوارع جدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة جدة اليوم الأحد أمطارًا غزيرة تسببت في سيول جارفة غمرت الشوارع والمناطق المنخفضة .

وأظهر مقطع فيديو، لحظة جريان السيول بقوة في حي السنابل بجدة، نتيجة للأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة التي شهدتها المنطقة.

كما استعرض المقطع أيضًا، محاولة إحدى سيارات النقل في مساعدة سيارة أخرى، تعطلت وسط السيول .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر إنذارًا أحمر في عدة مناطق بالمملكة، بما فيها مكة المكرمة، محذراً من الحالة الجوية المتقلبة.

كما نبهت مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة توخي الحذر في ظل الظروف الجوية الحالية.