شكرا لمتابعة خبر عن في مشهد روحاني مهيب ..هطول الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة مكة المكرمة اليوم مشهد روحانى مهيب، اليوم الاثنين، مع هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام، في مشهد أضفى أجواء روحانية وجمالية على المكان المقدس، وقد غمرت الأمطار ساحة المسجد الحرام، واستمرت الأمطار لفترة زمنية قصيرة.

وتوافد المصلون والمعتمرون إلى المسجد الحرام، وسط تلك الأمطار حيث تفاعل الجميع مع ذلك الحدث الذى زاد من جمال المكان، واستمتع بمشاهدة المطر المتساقط على سطح الكعبة المشرفة والمناطق المحيطة بها.