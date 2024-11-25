شكرا لمتابعة خبر عن رحلة غير متوقعة: رودي الإيطالي يكشف سر تمديد إقامته في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الرحال الإيطالي رودي عن إعجابه الكبير بمحافظة الأحساء، التي وصفها بأنها وجهة مثالية للسفر والترحال في المملكة العربية السعودية.

وفي مقطع فيديو متداول، قال رودي إنه اختار الأحساء لأنها مدينة كبيرة وتحتضن أكبر واحة في العالم، ما يجعلها مكانًا فريدًا لاستكشاف الطبيعة والثقافة.

وأضاف: “الأحساء الآن هي الأفضل للسفر والترحال في المملكة. جربت العديد من الأطعمة هنا، لكن بالنسبة لي، أفضلها كان طبق الكبسة.”

خلال زيارته، استمتع رودي بزيارة معالم بارزة مثل سوق القيصرية، قصر إبراهيم، بحيرة الأصفر، وجبل القارة، كما أثنى على كرم الضيافة الذي حظي به من أهالي الأحساء.

وصرح بأنه كان يخطط للبقاء في المدينة يومين أو ثلاثة، لكنه مدد زيارته إلى 10 أيام بسبب الترحيب الكبير وكرم الضيافة الذي لقيه من سكان الأحساء، ليغادرها محملاً بذكريات جميلة وتجربة فريدة.