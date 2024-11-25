شكرا لمتابعة خبر عن الوالد القائد خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي لعام كامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

ويأتي هذا القرار استمرارًا للاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.