السعودية | محلل طقس: انخفاض في درجات الحرارة مساء الإثنين.. وقد تلامس الصفر المئوي أو أعلى قليلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال محلل الطقس وخبير الأرصاد الجوية “عقيل العقيل”، إن المملكة ستشهد مساء يوم الاثنين المقبل انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وبالتالي يجب تجهيز الملابس الشتوية.

وأوضح خلال حديثه في برنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أن درجات الحرارة مساء الاثنين وفجر الثلاثاء والأربعاء والخميس في مناطق شمال المملكة، قد تلامس الصفر المئوي أو أعلى قليلًا.

وأضاف: كما ستكون درجات الحرارة الصغرى في العاصمة بحدود 10 درجات مئوية الأسبوع المقبل.

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