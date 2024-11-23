اخبار السعوديه

السعودية | محلل طقس: انخفاض في درجات الحرارة مساء الإثنين.. وقد تلامس الصفر المئوي أو أعلى قليلا

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محلل طقس: انخفاض في درجات الحرارة مساء الإثنين.. وقد تلامس الصفر المئوي أو أعلى قليلا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال محلل الطقس وخبير الأرصاد الجوية “عقيل العقيل”، إن المملكة ستشهد مساء يوم الاثنين المقبل انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وبالتالي يجب تجهيز الملابس الشتوية.

وأوضح خلال حديثه في برنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أن درجات الحرارة مساء الاثنين وفجر الثلاثاء والأربعاء والخميس في مناطق شمال المملكة، قد تلامس الصفر المئوي أو أعلى قليلًا.

وأضاف: كما ستكون درجات الحرارة الصغرى في العاصمة بحدود 10 درجات مئوية الأسبوع المقبل.

Copy URL URL Copied

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا