شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال وصول أول دفعة من معتمري برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتمل اليوم الخميس، وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة والبالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة من 12 دولة، وسط خدمات مميزة قدمتها اللجان العاملة بالبرنامج. خدمات متميزة للمعتمرين وفي التفاصيل، أكملت وزارة الشؤون الإسلامية كافة خدماتها المتميزة منذ وصول المستضافين إلى جانب البدء في تنفيذ الأنشطة والبرامج الثقافية والدينية المصاحبة لأداء مناسك العمرة ومنها وزيارة المسجد النبوي الشريف، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وزيارات عدد من المعالم التاريخية بالمدينة المنورة إلى جانب اللقاءات العلمية بأئمة المسجد النبوي وعدد من العلماء.



الجدير بالذكر أن الدفعة الأولى لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من هذا العام نحو 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 12 دولة من: ماليزيا، اليابان، كوريا، تايلند، ميانمار، كمبوديا، الفلبين، تايوان، منغوليا، هونج كونج، إندونيسيا، فيتنام. توجيهات خادم الحرمين الشريفين وكان قد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- باستضافة 1000 معتمر من 66 دولة حول العالم خلال العام الحالي 1446هـ، يتم استضافتهم على 4 دفعات كل دفعة تمثل 250 معتمراً، بإشراف ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتقدم لهم خدمات نوعية وبرامج متنوعة ثقافية ودينية واجتماعية ضمن استراتيجية اعتمدتها الوزارة بمتابعة دقيقة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج.

ويحظى البرنامج باهتمام واسع وتقدير كبير من المسلمين بالعالم حيث مكن الآلاف المسلمين من أداء مناسك العمرة وزيارات المعالم الإسلامية ولقاء أئمة الحرمين الشريفين والعلماء بالمملكة بدعم سخي من القيادة الرشيدة.