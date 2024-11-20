شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 6 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح شديدة على منطقة تبوك، تشمل الوجه، وأملج، وضباء، ونيوم وشرما، يصاحبها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الساحلية منها، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.