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عبد الله بن صبر يقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة لدى مالي

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واس - باماكو  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي عبدالله بن صالح بن صبر، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة، إلى فخامة العماد أول آسيمي غويتا - رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية مالي.
ونقل السفير عبد الله بن صبر، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق دوام التقدم والازدهار.
فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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