شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن صبر يقدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة لدى مالي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي عبدالله بن صالح بن صبر، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة، إلى فخامة العماد أول آسيمي غويتا - رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية مالي.
ونقل السفير عبد الله بن صبر، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق دوام التقدم والازدهار.
فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.
ونقل السفير عبد الله بن صبر، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته بوافر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق دوام التقدم والازدهار.
فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء.