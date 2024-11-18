شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الدكتور مجيد تخت روانجي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله العنزي، وسفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية لدى المملكة علي رضا عنايتي، ومدير عام الإدارة العامة الآسيوية ناصر آل غنوم.