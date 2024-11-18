وشملت قائمة المواقع المستهدف الاستثمار بها في منطقة المدينة المنورة متنزهات (البيضاء الوطني، المدينة المنورة الوطني، أبا الجود)، وتضمنت عددًا من الأنشطة الاستثمارية مثل: فعاليات التخييم، والكرفانات، والمطاعم والمقاهي، والنوادي الرياضية المؤقتة، والطيران الشراعي.
ودعا المركز الأفراد والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية الراغبة في الاستثمار إلى تقديم الطلبات إلكترونيًّا، مع استيفاء البيانات المطلوبة، التي تشمل: (كتابة الاسم، والرقم، واسم المؤسسة، ونوع النشاط المراد إقامته، والمتنزه المطلوب).
يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لـ"رؤية المملكة 2030".
كانت هذه تفاصيل خبر استثمار موسمي بمتنزهات المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.