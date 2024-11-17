شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر، وقَدمت المساعدة له.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

