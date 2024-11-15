شكرا لمتابعة خبر عن تدشين خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية في أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وذلك في مقر المديرية بالرياض.

وأوضح أن تدشين خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية يأتي بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وامتدادًا لجهود الأمن العام في الإسهام في التحول الرقمي لخدمات وزارة الداخلية عبر تسخير أحدث التقنيات والاستفادة من الممكّنات، بما يعزّز من جودة الخدمات المقدّمة، وتحسين تجربة المستخدم، من خلال رقمنة الخدمات وإتاحة تنفيذها من مكان وجوده دون الحاجة إلى مراجعة مقار القطاعات الأمنية.

وتتيح الخدمة في مرحلتها الأولى إمكانية استعراض وثيقة ملكية لوحات المركبات في المحفظة الرقمية، وذلك للفائزين في المزاد الإلكتروني عبر منصة أبشر، إذ يحتفظ مالك اللوحة بحقوق الملكية حتى يتم تسجيلها على المركبة.

وتتضمن مزايا الخدمة في مراحلها المستقبلية إدارة كل ما يتعلّق بخدمات لوحات المركبات التي يملكها المستفيد عبر امتلاك اللوحة دون الحاجة لتسجيلها على أي مركبة، ضمن حلول رقمية موثوقة تسهّل إدارتها عبر النظام الرقمي للمحفظة.