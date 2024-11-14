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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث تطوير الشراكة الاستراتيجية مع نظيره البريطاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير الدفاع البريطاني جون هيلي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون العسكرية والدفاعية.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في لندن ودبلن اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.
كما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي بوزارة الدفاع أفريل جوليفي، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز، والملحق العسكري في سفارة المملكة المتحدة لدى المملكة العميد بن وايلد، ومدير عمليات الحرب الجوية المستقبلية بوزارة الدفاع ريتشارد بيرثون.
وجرى خلال الاستقبال استعراض الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون العسكرية والدفاعية.
الاستقرار الإقليمي والدوليكما بحث الجانبان الجهود المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، ورؤية البلدين في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في لندن ودبلن اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.
كما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي بوزارة الدفاع أفريل جوليفي، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز، والملحق العسكري في سفارة المملكة المتحدة لدى المملكة العميد بن وايلد، ومدير عمليات الحرب الجوية المستقبلية بوزارة الدفاع ريتشارد بيرثون.