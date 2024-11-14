شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث تطوير الشراكة الاستراتيجية مع نظيره البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.