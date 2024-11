شكرا لقرائتكم خبر عن ما التزامات صاحب العمل تجاه المستفيدين من الضمان الصحي؟ والان نبدء بالتفاصيل

عزيزي صاحب العمل

تعرّف على التزاماتك اتجاه المستفيدين من الضمان الصحي حول "بداية التغطية".#الضمان_يضمنك#مجلس_الضمان_الصحي pic.twitter.com/C8OrIakCLo — مجلس الضمان الصحي (@SaudiCHI) November 13, 2024

الدمام - شريف احمد - أكد مجلس الضمان الصحي، أن هناك التزامات على صاحب العمل تجاه المستفيدين من الضمان الصحي حول "بداية التغطية".وأوضح المجلس عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، أنه يجب على صاحب العمل في القطاع الخاص تسجيل الموظف، من تاريخ بداية العمل المنصوص عليها في عقد العمل بالنسبة للسعوديين والمقيمين المكفولين من أم، أو من زوجة سعودية، من تاريخ نقل الكفالة أو تاريخ الوصول للمملكة بالنسبة للعاملين غير السعوديين خلال 10 أيام عمل.