شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 تصل إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بالجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية. وكانت الطائرة الإغاثية السعودية الــ 23 قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في وقت سابق اليوم، متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة كافة الأزمات والصعوبات التي تمر.