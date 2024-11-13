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الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 تصل إلى لبنان

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واس - بيروت 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بالجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 23 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية. وكانت الطائرة الإغاثية السعودية الــ 23 قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في وقت سابق اليوم، متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت.
يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة كافة الأزمات والصعوبات التي تمر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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