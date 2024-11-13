شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مستودع للغش في قطع غيار السيارات في ملهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن فرقها الرقابية ضبطت مستودعًا للغش في قطع غيار السيارات في ملهم.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، أن فرقها الرقابية قامت بمداهمة المستودع في ملهم، وتبين تزوير بلد المنشأ على قطع الغيار واستبدال الصين بـ ألمانيا، واليابان”

كما أشارت إلى أنه تم حجز 33 ألف قطعة مغشوشة، وضبط ماكينة ليزر بمنزل المخالف تستخدم للتزوير وتم إغلاق المستودع، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.