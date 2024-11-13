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ضبط مستودع للغش في قطع غيار السيارات في ملهم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن فرقها الرقابية ضبطت مستودعًا للغش في قطع غيار السيارات في ملهم.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، أن فرقها الرقابية قامت بمداهمة المستودع في ملهم، وتبين تزوير بلد المنشأ على قطع الغيار واستبدال الصين بـ ألمانيا، واليابان”

كما أشارت إلى أنه تم حجز 33 ألف قطعة مغشوشة، وضبط ماكينة ليزر بمنزل المخالف تستخدم للتزوير وتم إغلاق المستودع، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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