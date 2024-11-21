هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 120 دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن نتانياهو وغالانت من زيارتها

اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان أكثر من 120 دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاع المقال يوآف غالانت من زيارتها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.