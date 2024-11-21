الامارات | "هلا" تسجل نمواً بنسبة 17% في الرحلات وتوفر فرص عمل لـ 24 ألف كابتن في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل هلا، الشركة الرائدة بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة إلكترونيًا في دبي، بمرور خمس سنوات على نجاحها في إعادة رسم مستقبل قطاع التنقل والمواصلات في الإمارات العربية المتحدة. أُطلقت خدمة "هلا" في عام 2019 ضمن مشروع مشترك هو الأول من نوعه بين شركة "كريم" و"هيئة الطرق والمواصلات" في دبي، حيث خصصت جهدها لوضع مخطط يرمي إلى تغيير أسلوب التنقل في جميع أنحاء المدينة وتعزيز الراحة والموثوقية والخدمة السلسة في دبي ورأس الخيمة. ومع مرور خمس سنوات على إطلاقها، لا تزال خدمة "هلا" شاهدةً على الابتكار والتميّز في مجال التنقّل والمواصلات في الإمارات العربية المتحدة.

وقد حققت الشركة منذ انطلاقتها زيادة بنسبة 21% في متوسط المستخدمين النشطين شهريًا، إلى جانب قفزة ملحوظة بنسبة 11% في متوسط درجات الموثوقية. في هذا الإطار، تواصل "هلا" رفع مستوى تجربة العملاء، حيث حصلت على تقييم مميّز بلغ 4.9 من أصل 5 بدءًا من أكتوبر 2024. يذكر أنّ للشركة سجلًا حافلًا بالشراكات الاستراتيجية، منها دعم هيئة الطرق والمواصلات في الفعاليات الضخمة، مثل إكسبو 2020 وكأس دبي العالمي ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ (COP28)، ما يجعلها الخيار المفضل للتنقل عبر الحجز الإلكتروني خلال المنتديات العالمية الضخمة.

تعليقًا على هذه المسيرة الرائدة، أعرب السيد خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة هلا، عن فخره واعتزازه، قائلًا:"إن ما حقّقناه في السنوات الخمس الماضية لإنجاز استثنائيّ بكل المقاييس. لقد تأسست شركة "هلا" على رؤية فريدة وجريئة تهدف إلى دمج القطاعين العام والخاص، وتحفيز طموحات دبي لإحداث ثورة في مجال التنقل الحضري، تماشيًا مع استراتيجية دبي الذكية لعام 2021. وبالفعل، استمرت شركة "هلا" منذ اليوم الأول لتأسيسها بوضع معايير جديدة لقطاع التنقل والمواصلات حيث أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمدينة ونحن اليوم نحتفل مع شركائنا المؤسسين وفريق عملنا وقادتنا وعملائنا الأوفياء الذين جعلوا من "هلا" الحل الأكثر سهولةً لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونيًا".

وفي إطار تعزيز ابتكاراتها التقنية، أعلنت شركة "هلا" عن شراكة مع "هيئة الطرق والمواصلات" وشركة "بيناري ميديا" لتقديم 4,500 شاشة تفاعلية في سيارات الأجرة التابعة لها، ما سيثري تجربة العملاء على نحو يتجاوز التوقعات. تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة أطلقت مؤخرًا قناة إضافية للحجز عبر تطبيق واتساب، ما سيتيح لسكان دبي وزوّارها حجز سيارات الأجرة برسالة نصية بسيطة، لتكون بذلك أول خدمة حجز إلكترونية تقدّم هذا الخيار المريح.

وانطلاقًا من التزامها الراسخ بدعم "كباتن هلا"، أطلقت الشركة العديد من المبادرات لتحسين رفاهيتهم، منها مركز الدعم "هلا هوم" وبرنامج الولاء "نادي هلا كابتن". بالإضافة إلى ما سبق، تقدم هلا للكباتن امتيازات حصرية عبر محفظة "كريم" الرقمية، مثل التحويلات المجانية إلى بلدانهم، ما يؤكد حرص الشركة على راحة موظّفيها الذي يشكّلون مفتاح نجاح خدماتها الرائدة.

في ختام تعليقه، أضاف خالد نسيبه، قائلًا:"بالنيابة عن عائلة هلا، أتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان لعملائنا وشركائنا وبخاصة "كباتن هلا" الرائعين، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أنوّه بعملهم الجاد والتزامهم الثابت، اللذين يشكلان قوة هلا وأساس نموها ونجاحها".

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "هلا" تواصل تعزيز مكانتها بوصفها الحل الأمثل لحجز سيارات الأجرة إلكترونيًا في المنطقة، واضعةً على رأس أولوياتها الابتكار وطرح ميزات جديدة، مثل منصة الحجز عبر تطبيق واتساب، لتستمر بخدمة 24,000 كابتن و 13,000 سيارة أجرة باتت جزءًا لا يتجزأ من منظومة النقل والمواصلات في دبي.