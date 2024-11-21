المقاومة الفلسطينية تدمر آليات عسكرية وتهاجم مناطق التوغل في غزة

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، أن ناشطيها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “تاندوم” بالقرب من منطقة الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع. كما أعلنت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مهاجمة القوات الاسرائيلية المتواجدة في “محور نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل. من جهتها، أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، قصف جنود الجيش الاسرائيلي وموقع “أبو عريبان” في “محور نتساريم” بوابل من قذائف الهاون الثقيل.

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