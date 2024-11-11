شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تشاد يصل جدة لأداء مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس محمد أدريس ديبي أتنوا، رئيس جمهورية تشاد، والوفد المرافق له، جدة اليوم لأداء مناسك العمرة، عقب مشاركته في القمة العربية والإسلامية غير العادية.وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, وأمين جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.