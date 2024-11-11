السعودية | ضبط 826 مخالفًا لنشاط نقل الركاب دون ترخيص

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضبطت الهيئة العامة للنقل، 826 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة استمرار الحملات الرقابية المستهدفة لمطارات المملكة كافة؛ بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين.

ودعت جميع المستفيدين من المسافرين إلى التعاون مع الناقلين المرخصين الذين تتوفر خدماتهم على مدار الساعة وفي جميع مطارات المملكة، ومتاحة وفق اشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة، عبر أكثر من 3600 سيارة أجرة، و54 مكتبًا لتأجير السيارات، إلى جانب تطبيقات نقل الركاب المرخصة، وخيارات التنقل النظامية الأخرى.

وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص التي يقوم بها بعض الأفراد “الكدادة” في عددٍ من مطارات المملكة تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخَّص لغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، إضافة إلى حجز مركبته وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

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