شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب قبالة سواحل بنما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر لقياس الزلازل اليوم قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6 أميال)، وشعر به سكان مدن قريبة من مركزه.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، ولم تصدر أي تحذيرات من وقوع موجات تسونامي.

