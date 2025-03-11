انت الان تتابع بالفيديو.. مشجع نصراوي لـ"الخليج 365": أندية الوطن يد واحدة في آسيا.. و"العالمي" الأقرب للقب القاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

واصلت جماهير النصر السعودي احتفالاتها بتأهُّل فريقها إلى ربع النهائي بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؛ وذلك بعد انتصاره العريض على الاستقلال الإيراني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن إياب دور الـ16 من البطولة.

وفي حديث لـ”الخليج 365” أكد المشجع النصراوي أيمن السليم أن جميع الأندية السعودية المشاركة في البطولة القارية تستحق الدعم، مشددًا على أنه يقف خلف النصر والهلال والأهلي في رحلتهم الآسيوية، متمنيًا أن يكون اللقب سعوديًّا هذا الموسم، مع إشارته إلى ثقته في قدرة العالمي على حسم البطولة، وإسعاد جماهيره العريضة.

وعن التحديات التي تواجه الفِرق السعودية أشار السليم إلى ضغط المباريات الطويلة في الدوري مقارنة بنظام البطولة القارية، وهو ما يؤثر على استقرار الأداء بين المسابقتَين.

من جهتها، حضرت المشجعتان أم سعد وأم محمد اللقاء وسط أجواء حماسية، مؤكدتين أن عشقهما للنصر يمتد لأكثر من 40 عامًا، ومُعبرتين عن تفاؤلهما الكبير بإمكانية تتويج الفريق باللقب الآسيوي بعد الأداء القوي الذي يقدمه هذا الموسم.

في المقابل، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب المملكة أرينا بالرياض، حيث يخوض الهلال السعودي مواجهة حاسمة أمام باختاكور الأوزبكي ضمن إياب دور الـ16، في سعيه للحاق بجاره النصر في ربع النهائي بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.