شكرا لقرائتكم خبر عن مختصة تحذر "قلبك في خطر".. تعرف على أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية والان نبدء بالتفاصيل



وأوضحت مريم دغام، المختصة بقسم عناية القلب بمستشفى القطيف المركزي، أن أمراض القلب والشرايين التاجية، كالنوبات القلبية والذبحة الصدرية، من أكثر الأمراض شيوعاً.

وأشارت إلى أن الذبحة الصدرية تُعدّ بمثابة جرس إنذار لمشاكل قلبية قد تحدث مستقبلاً، وتتمثل أعراضها بآلام في الصدر وضيق في التنفس وغثيان وآلام تمتد إلى الفك والظهر والرقبة، مُبيّنة أن هذه الأعراض تنتج عن نقص التروية الدموية لعضلة القلب نتيجة ضيق الشرايين.



وحذّرت من خطورة احتشاء عضلة القلب الذي ينتج عن نقص حاد في وصول الدم إلى القلب، مما قد يُسبب تلفاً أو موتاً في عضلة القلب، لافتةً إلى أن النوبات القلبية تُسبب آلاماً في الصدر تمتد إلى الكتف والرقبة والفك، بالإضافة إلى الغثيان والصداع وآلام في المعدة، ويتم علاجها بالأدوية أو من خلال القسطرة القلبية. الدمام - شريف احمد - حذّرت مختصة في أمراض القلب من خطورة أمراض القلب والأوعية الدموية، مشددة على ضرورة العناية بصحة القلب والانتباه إلى الأعراض التي قد تنذر بمشاكل صحية خطيرة كالنوبات القلبية والذبحة الصدرية.وأوضحت مريم دغام، المختصة بقسم عناية القلب بمستشفى القطيف المركزي، أن أمراض القلب والشرايين التاجية، كالنوبات القلبية والذبحة الصدرية، من أكثر الأمراض شيوعاً.وأشارت إلى أن الذبحة الصدرية تُعدّ بمثابة جرس إنذار لمشاكل قلبية قد تحدث مستقبلاً، وتتمثل أعراضها بآلام في الصدر وضيق في التنفس وغثيان وآلام تمتد إلى الفك والظهر والرقبة، مُبيّنة أن هذه الأعراض تنتج عن نقص التروية الدموية لعضلة القلب نتيجة ضيق الشرايين.وحذّرت من خطورة احتشاء عضلة القلب الذي ينتج عن نقص حاد في وصول الدم إلى القلب، مما قد يُسبب تلفاً أو موتاً في عضلة القلب، لافتةً إلى أن النوبات القلبية تُسبب آلاماً في الصدر تمتد إلى الكتف والرقبة والفك، بالإضافة إلى الغثيان والصداع وآلام في المعدة، ويتم علاجها بالأدوية أو من خلال القسطرة القلبية.

معدل ضربات القلب



وفيما يتعلق بعدم انتظام ضربات القلب، أوضحت دغام أن معدل ضربات القلب الطبيعي يتراوح بين 60 و100 ضربة في الدقيقة، محذرةً من تباطؤ أو تسارع ضربات القلب، ونصحت بضرورة مراجعة الطبيب لتحديد الأسباب ووصف العلاج المناسب سواءً كان دوائياً أو من خلال الصدمات الكهربائية.

كما تطرقت دغام إلى اعتلال عضلة القلب الذي قد يحدث بسبب تضخم القلب، مما يُضعف قدرته على ضخ الدم بكفاءة، ويُسبب أعراضاً كالإعياء وضيق التنفس وتورم القدمين.



أمراض صمامات القلب



وحول أمراض صمامات القلب، أشارت إلى وجود 4 صمامات في القلب، وأنّ الأمراض التي تُصيبها تتمثل في التسرب أو التدلي أو التضيق، مما يُعيق عملية ضخ الدم بشكل سليم.

ونبّهت دغام إلى وجود أمراض قلبية أخرى ناتجة عن عيوب خلقية أو التهابات في غشاء القلب نتيجة عدوى فيروسية أو احتشاء عضلة القلب أو الحمى.

وختمت دغام حديثها لـ ”اليوم“ بتوجيه نصيحة لكافة فئات المجتمع بضرورة الاهتمام بصحة القلب لأنه أساس الحياة والعيش بشكل طبيعي.