شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد التزامها بحفظ التراث الثقافي باجتماع مجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.