شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. حرس الحدود بمنطقة يحبط تهريب 80 كيلوجرامًا من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (37,1) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وأحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (33,223) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الفرشة، وضبطت سلاحين ناريين، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.