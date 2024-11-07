شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على عرعر وتنبيه في جازان حتى الثامنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار غزيرة، على مدينة عرعر والمراكز التابعه لها.

وفي جازان، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وارتفاع الموج، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد. طقس السعودية اليوم وتتضمن محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحُرّث، والطوال، وأحد المسارحة، وصامطة.

كما تشمل، أبو عريش، وضمد، وصبيا، والفطيحة، والأجزاء الساحلية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.