شكرا لمتابعة خبر عن برنامج آنذاك يستعرض تسيير أولى رحلات الطيران في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض برنامج آنذاك في حلقته الرابعة، بموسمه الأول، على القناة السعودية تاريخ بداية الطيران في المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز إلى وقتنا الحالي، حيث أدخل المؤسس -رحمه الله- الطائرات كوسيلة نقل في المملكة في وقت مبكر.

بل استعملت الطائرات في الرحلات التجارية المنتظمة قبل إنشاء المطارات ذاتها، حيث كانت أول رحلة خارجية للملك عبد العزيز -رحمه الله- في عام 1916م والتي كانت متجهة للبصرة، وتناول البرنامج تاريخ تسيير أولى الرحلات الداخلية المجدولة في عام 1947م، والتي كانت بين جدة والرياض والهفوف والظهران، بالإضافة إلى الرحلات الدولية المتجهة إلى كل من عَمَّان والقاهرة ودمشق وبيروت باستخدام طائرات من طراز DC-3.

ويأتي برنامج آنذاك، بفكرة مختلفة ليسلط الضوء على النقلات النوعية التي حدثت في السعودية، وكيف أصبحت نموذجا عالمياً يحتذى به، على مختلف المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية.

ويبث البرنامج على شاشة السعودية يوم الإثنين من كل أسبوع عند الساعة العاشرة مساء، من تقديم الدكتور عبد الرحمن البواردي.