شكرا لقرائتكم خبر عن "كدانة" تُعلن عن طرح وحدات تأجيرية بمشعر عرفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير - المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها - الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن طرح وحدات وعربات أطعمة للتأجير بمشعر عرفات، وذلك تفعيلًا لجعل المشاعر المقدسة وجهة مستدامة طوال العام، وسعيًا نحو رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربة الزوار.

وأوضحت الشركة أن الأنشطة المستهدفة، تتمثل في تأجير عدد من مسارات الطعام، مبينة بأن الاستفسار والتواصل سيكون متاحًا عبر الرابط التالي: https://www.alwaqtaldhahabi.com/.

