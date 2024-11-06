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"كدانة" تُعلن عن طرح وحدات تأجيرية بمشعر عرفات

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير - المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها - الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن طرح وحدات وعربات أطعمة للتأجير بمشعر عرفات، وذلك تفعيلًا لجعل المشاعر المقدسة وجهة مستدامة طوال العام، وسعيًا نحو رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربة الزوار.
وأوضحت الشركة أن الأنشطة المستهدفة، تتمثل في تأجير عدد من مسارات الطعام، مبينة بأن الاستفسار والتواصل سيكون متاحًا عبر الرابط التالي: https://www.alwaqtaldhahabi.com/.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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