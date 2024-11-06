شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة.. مختبرات الغذاء تحصل على شهادة الـISO لمعايير الجودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في مختبرات الغذاء، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد (SAAC) وفقًا للمواصفة القياسية ISO/IEC 17025:2017، التي تحدد المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.

يأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود الأمانة المتواصلة لضمان سلامة الغذاء وتعزيز جودة خدماتها، مؤكدًا على كفاءة ودقة العمليات المعمول بها في مختبراتها.

تطبيق أفضل معايير الجودة

من جهته أوضح مدير مختبر الغذاء، خالد الذبياني، أن حصول المختبرات على هذا الاعتماد يُبرز التزام الأمانة بتطبيق أفضل المعايير العالمية لضمان دقة الفحوصات، مما يسهم في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة لسكان وزوار مكة المكرمة.

وأضاف الذبياني أن هذا الإنجاز يعكس حرص الأمانة على تعزيز إمكانيات مختبراتها ورفع مستوى الأداء بما يتماشى مع المواصفات الدولية.

ويُعد الحصول على اعتماد ISO/IEC 17025:2017 خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في نتائج الفحوصات المخبرية، ودعم مستوى الأمان الغذائي في المملكة، خاصة في مكة المكرمة، التي تحتل مكانة خاصة كوجهة دينية تستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين سنويًا.