شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء اليابان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة السيد شيغيرو ايشيبا رئيس الوزراء الياباني.

وجرى خلال الاتصال الإشادة بالعلاقات المتميزة بين المملكة واليابان، وبالجهود المبذولة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030.

كما جرى بحث الأحداث الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة حالياً واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.