ويهدف التحدي إلى توفير المنافسة بين المتسابقين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ودعم القطاع الخاص، وتبني قدرات المواهب الوطنية، إلى جانب استثمار التقنية في الحلول الجديدة واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة.
وتتيح المشاركة في التحدي فرصة التواصل مع أكثر من 25 مرشدًا خبيرًا و12 محكمًا متخصصًا في مجالات متنوعة، وسيغطي التحدي مجموعة واسعة من المسارات التي تشمل تعزيز الاستدامة، وتحسين السلامة، وجودة النقل، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتضمن جوائز التحدي مكافآت نقدية قيمة، حيث يحصل الفائز في المركز الأول على 150.000 ريال، والمركز الثاني على 100.000 ريال، والمركز الثالث على 50.000 ريال، على أن يتم الإعلان عن المرشحين بعد الفرز النهائي في الفترة من 1 - 4 ديسمبر.
وستقام ورش العمل الافتراضية من 1 حتى 4 ديسمبر، بينما سيكون المعسكر وورش العمل والتحكيم في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر، ومن ثم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي يوم 7 ديسمبر 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التسجيل في تحدي النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.