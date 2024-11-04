بدء التسجيل في تحدي النقل

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء التسجيل في النسخة الثالثة من تحدي النقل، ويستمر حتى 24 نوفمبر الجاري؛ بهدف جمع المواهب الرائدة لتقديم حلول مستدامة، وتجربة نقل أكثر فعالية ويسرًا لجميع الأفراد.

ويهدف التحدي إلى توفير المنافسة بين المتسابقين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ودعم القطاع الخاص، وتبني قدرات المواهب الوطنية، إلى جانب استثمار التقنية في الحلول الجديدة واستقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة.

وتتيح المشاركة في التحدي فرصة التواصل مع أكثر من 25 مرشدًا خبيرًا و12 محكمًا متخصصًا في مجالات متنوعة، وسيغطي التحدي مجموعة واسعة من المسارات التي تشمل تعزيز الاستدامة، وتحسين السلامة، وجودة النقل، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن جوائز التحدي مكافآت نقدية قيمة، حيث يحصل الفائز في المركز الأول على 150.000 ريال، والمركز الثاني على 100.000 ريال، والمركز الثالث على 50.000 ريال، على أن يتم الإعلان عن المرشحين بعد الفرز النهائي في الفترة من 1 - 4 ديسمبر.

وستقام ورش العمل الافتراضية من 1 حتى 4 ديسمبر، بينما سيكون المعسكر وورش العمل والتحكيم في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر، ومن ثم الإعلان عن الفائزين في الحفل الختامي يوم 7 ديسمبر 2024.