معالجة 3100 بلاغ للتشوُّه البصري

عالجت أمانة منطقة حائل خلال شهر أكتوبر 2024 نحو «3152» بلاغًا في التشوُّه البصري وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة، وذلك ضمن أعمالها الميدانية من خلال فرقها المخصصة لرصد الملاحظات ومعالجتها، وعبر برنامج «بلدي».

وأوضح مساعد أمين منطقة حائل للإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود آل علي أن أعمال معالجة التشوُّهات البصرية شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري، من خلال معالجة «835» موقعًا في الطرق والأرصفة، وصيانة «825» من أعمدة الإنارة، ونظافة «522» من الأماكن العامة، ومعالجة «231» موقعًا للحدائق والمتنزهات، وتصانيف أخرى بلغت 318 بلاغًا، وكذلك 90 بلاغًا عن الإصحاح البيئي، ورفع 49 سيارة تالفة، والعمل على معالجة 282 موقعا لتجمع المياه، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.4%، ونسبة رضا المستفيد 99.5%.

وأكّد أن الأمانة تستهدف القضاء على العشوائيات ومسبّبات التشوُّه، وتعزيز الامتثال والأعمال البيئية في نطاق المنطقة والوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوُّه البصري بجميع أشكاله وتحسين المشهد الحضري.