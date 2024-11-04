نائب وزير البلديات والإسكان يفتتح النسخة الـ 34 من معرض البناء السعودي

افتتح نائب وزير البلديات والإسكان إيهاب غازي الحشاني، اليوم، أعمال النسخة الـ 34 من معرض البناء السعودي، التي تقام برعاية وزارة البلديات والإسكان وبمشاركة أكثر من 600 عارض من 31 دولة؛ لتقديم أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في مجالات البناء، وذلك خلال الفترة 4 - 7 من نوفمبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC).

واطلع الحشاني على المعرض والجهات المشاركة التي تضمنت مشاركة عدد من الجهات والقطاعات المتخصصة في مجالات البناء الحديثة محليًا وعالميًا، مشيدًا بتنوع الابتكارات والحلول المتعلقة بأسلوب البناء الحديث، والبنية التحتية المتقدمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة المنظمة للمعرض الأمير سعود بن تركي الفيصل، أن المعرض السعودي للبناء في دورته الـ 34 يهدف إلى المساهمة في دفع المملكة نحو مستقبل واعد، وبناء اقتصاد يتميز بالتنوع والاستدامة وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، مؤكدًا سعي المعرض والقائمين عليه إلى المساهمة في إحداث نقلة نوعية لرفع الكفاءة التشغيلية في مجال البناء، وذلك من خلال استعراض ومشاركة أحدث ممارسات وتقنيات البناء والتشييد لتحقيق نمو حيوي بما يتماشى مع الركائز الإستراتيجية لوزارة البلديات والإسكان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أن النسخة الأولى من معرض البناء السعودي انطلقت منذ عام 1981، مشيرًا إلى أن المعرض كان يقام كل سنتين، ومع تطور الحركة العمرانية، وزيادة الطلب على مواد وتقنيات البناء الحديثة، أصبح يقام سنويًا كحدث يلبي احتياجات سوق البناء المتزايدة، ويقدم أحدث الحلول والابتكارات في هذا المجال.

ويهدف معرض البناء في نسخته الـ 34 إلى توفير أحدث التطورات واستكشاف إمكانيات تحويل البيئة العمرانية واستدامتها، والاستفادة من التقنيات الذكية لبناء مستقبل مبتكر ومستدام، حيث يضم مشاركة مجموعة واسعة من القطاعات المتخصصة في تقنيات ومواد البناء، التصميمات الداخلية والتشطيبات، تكنولوجيا الحجر، الألمنيوم، الأبواب، الواجهات، الزجاج والنوافذ، المعدات الثقيلة، الإضاءة والتجهيزات، الكهرباء والطاقة البديلة، وتقنيات المياه.

ويناقش رواد القطاع والرؤساء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص خلال المعرض أحدث المشاريع والتقنيات التي تشكل قطاع البناء والبنية التحتية في المملكة مع الدعم الوطني لهذا القطاع، وذلك عبر عدد من الجلسات والأوراق العلمية التي يقدمها نخبة من المختصين محليًا ودوليًا على مدى 3 أيام.

وتشير توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) أن المملكة ستحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 خلال عام 2025، متجاوزة متوسط النمو العالمي، مما يسهم في توسع اقتصادي سريع، ويأتي قطاع البناء من أبرز المساهمين الرئيسيين في هذا النمو، حيث تستثمر المملكة في مشاريع بناء مستقبلية بقيمة تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.

يذكر أن حجم سوق البناء السعودي بلغ 70.33 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 91.36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.37 بين 2024 و2029.