شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة حائل يزور محافظة الحائط ويدشن فعاليات مهرجان "فدك التنموي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل دشن وكيل الإمارة علي بن سالم آل عامر اليوم فعاليات مهرجان "فدك التنموي" في نسخته الثالثة، والذي يستمر لعدة أيام.وتجول آل عامر داخل أركان المهرجان واطلع على مايحتويه من معروضات ومعلومات وفعاليات، تهدف إلى إبراز ماتتميز به المحافظة من آثار وفنون حرفية وفنية، ويقام بمشاركة عدد من فروع الإدارات الحكومية والجمعيات والفرق التطوعية بالمحافظة.زيارة تفقديةكان وكيل إمارة حائل قد قام اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة الحائط، تفقد خلالها مبنى المحافظة وما يضمه من إدارات وأقسام، وعقد اجتماعًا مع محافظ الحائط فهد الصنيدح ورؤساء المراكز، واطلع على عدد من المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة واحتياجات المحافظة الخدمية.إثر ذلك زار وكيل الإمارة القريةَ التراثيةَ بمحافظة الحائط، وشاهد ماتحتوي من مسجد تراثي وأسواق شعبية وزار عدد من الحرفيين والمهتمين بالثقافة.وفي ختام الزيارة نوه آل عامر بدعم القيادة الرشيدة لتنمية وتطوير المناطق والمحافظات ومنها منطقة حائل ومحافظة الحائط بمتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المهرجانات في إثراء الحراك الاقتصادي والسياحي والثقافي.