شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 400 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى اليوم الأحد، أكثر من 400 ألف طالب وطالبة في 3500 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بجميع مراحلها، اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1446هـ، وسط خطة عمل متكاملة أعدتها الإدارة لتهيئة البيئة المناسبة، والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة وأمان.

وتفقد المدير العام للتعليم في منطقة عسير فهد صالح عقالا سير الاختبارات، وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، والجهود المبذولة لدعم الطلاب.

