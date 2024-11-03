شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق تعاملاتها على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2.227 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13.2 مليار جنيه ، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 30833.13 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 8126.15 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا والذي أضاف نحو 1% ليصل إلى مستوى 11337.56 نقطة.

