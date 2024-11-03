نجران والشمالية بلا مزارع عطرية

كشف تقرير الإحصاءات الزراعية للعام الماضي، إنتاج مزارع النباتات الطبية والعطرية 296 طنا، وبلغت مساحة المزارع 242 هكتارا، منها 135 هكتارا مساحة المزارع تحت التحول بـ56%، مقابل 44% مساحة المزارع العضوية، وحصدت منطقتا نجران والحدود الشمالية «صفر» إنتاج مزارع النباتات الطبية والعطرية، كأقل مناطق المملكة إنتاجا.

وتصدرت منطقتا نجران والحدود الشمالية أقل مناطق المملكة إنتاجا لمزارع النباتات الطبية والعطرية، حيث حصدتا «صفر» إنتاج لكل منهما، وحلت تبوك ثانيا، بإجمالي إنتاج طن وحيد بـ0.33%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 4 أطنان بـ1.35%، والجوف رابعا، بإجمالي 6 أطنان بـ2%، وعسير خامسا، بإجمالي 14 طنا بـ5%.

وفاق إنتاج مزارع النباتات الطبية والعطرية في منطقة المدينة المنورة 8 مناطق مجتمعة ممثلة في: نجران، والحدود الشمالية، وتبوك، والشرقية، والجوف، وحائل، والباحة، وعسير بـ26%، في وقت تصدرت القصيم مساحة المزارع العضوية بـ30%، وصدارة جازان مساحة المزارع تحت التحول بـ24%.

وبلغ إجمالي إنتاج منطقة المدينة المنورة 78 طنا بـ26%، وحلت منطقة القصيم ثانيا، بإجمالي 47 طنا بـ16%، وتساوت منطقتا جازان والرياض ثالثا، بإجمالي 44 طنا بـ15%، وجاءت مكة المكرمة رابعا، بإجمالي 25 طنا بـ8%، والباحة خامسا، بإجمالي 17 طنا بـ6%، وحائل سادسا، بإجمالي 16 طنا بـ5.40%.

إنتاج ومساحة

نجران والحدود الشمالية الأقل إنتاجا

%56 مساحة المزارع تحت التحول

%44 مساحة المزارع العضوية

296 إنتاج المزارع الطبية والعطرية

الأكثر إنتاجا

المدينة المنورة: 26%

القصيم: 16%

الرياض وجازان: 15%

مكة المكرمة: 8%

الباحة: 6%

حائل: 5.40%

الأقل إنتاجا

نجران والحدود الشمالية: 0%

تبوك: 0.33%

الشرقية: 1.35%

الجوف: 2%

عسير: 5%