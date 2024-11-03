شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على حائل.. حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد.وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏وتؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.كان توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وأشار إلى أنها ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وبين أنها تشمل جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والحدود الشمالية.