شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برنامج جودة الحياة يبحث تطوير المؤشرات الدولية مع مسؤولة أممية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، اليوم، وكيل الأمين العام المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل الأمم المتحدة"، انكلوديا روسباخ، بحضور سفير خادم الحرمين الحرمين الشريفين لدى كينيا السفير خالد بن عبدالله السلمان، وذلك على هامش مؤتمر جودة الحياة العالمي المقام حاليا بالقاهرة.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث والخبرات للارتقاء بجودة الحياة على الصعيد الدولي، والتعاون في استخدام البيانات الضخمة وإشراك المجتمعات المحلية لتطوير مؤشرات جودة الحياة دولياً، وأهمية وضع جودة الحياة والتنمية المستدامة ضمن الأجندة العالمية للأمم المتحدة.