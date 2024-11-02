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شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز للعلاقات ونشر للوسطية.. السفير لدى ألبانيا يشيد بزيارة وزير الحج والعمرة لدول غرب البلقان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعرب السفير فيصل حفظي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا ودول غرب البلقان، في ختام زيارة معالي وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إلى جمهورية ألبانيا ودول غرب البلقان، عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتطوير وتوطيد علاقاتها مع دول العالم.
حيث شملت زيارة معاليه، ألبانيا، مقدونيا الشمالية، كوسوفا، والجبل الأسود، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة في المنطقة.
وأكد السفير، أن زيارة معالي وزير الحج والعمرة ولقاءاته مع المسؤولين في دول غرب البلقان تعكس حرص المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، على تعزيز التعاون في كافة المجالات.
وأشار إلى أن توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي التي تمت على هامش زيارة معالي وزير الحج والعمرة لجمهورية كوسوفا بين كلاً من هيئة الطيران المدني بالمملكة ووزارة البيئة والتخطيط المكاني والبنية التحتية بكوسوفا تهدف إلى تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين ويعظم من العوائد الإيجابية من خلال خلق مجال جوي مرن وأكثر جذباً وسهولة لشركات الطيران وتسهيل نقل الحجاج والمعتمرين إلى المملكة.
وقال إن زيارة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ولقاءاته رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في ألبانيا وكوسوفا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود سوف يكون لها أثر بالغ حول توسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة وهذه الدول فيما يخدم المصالح المشتركة وهي امتداد لجهود القيادة الرشيدة لبناء جسور متينة وقوية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.
وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لتسهيل كافة المصاعب للحجاج والمعتمرين ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
حيث شملت زيارة معاليه، ألبانيا، مقدونيا الشمالية، كوسوفا، والجبل الأسود، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة في المنطقة.
وأكد السفير، أن زيارة معالي وزير الحج والعمرة ولقاءاته مع المسؤولين في دول غرب البلقان تعكس حرص المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، على تعزيز التعاون في كافة المجالات.
نشر قيم التسامحوأضاف سعادته أن هذه الزيارة تساهم في نشر قيم التسامح والاعتدال التي تتبناها المملكة، وتعزز من الروابط الثقافية والدينية مع الدول الشقيقة، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز من روح الأخوة بين الشعوب الإسلامية.
وأشار إلى أن توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي التي تمت على هامش زيارة معالي وزير الحج والعمرة لجمهورية كوسوفا بين كلاً من هيئة الطيران المدني بالمملكة ووزارة البيئة والتخطيط المكاني والبنية التحتية بكوسوفا تهدف إلى تنظيم الجوانب التشغيلية والفنية بما يخدم المصالح المشتركة في مجال تنظيم خدمات النقل الجوي بين البلدين ويعظم من العوائد الإيجابية من خلال خلق مجال جوي مرن وأكثر جذباً وسهولة لشركات الطيران وتسهيل نقل الحجاج والمعتمرين إلى المملكة.
وقال إن زيارة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ولقاءاته رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في ألبانيا وكوسوفا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود سوف يكون لها أثر بالغ حول توسيع آفاق التعاون المشترك بين المملكة وهذه الدول فيما يخدم المصالح المشتركة وهي امتداد لجهود القيادة الرشيدة لبناء جسور متينة وقوية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.
وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لتسهيل كافة المصاعب للحجاج والمعتمرين ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.