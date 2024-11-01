شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الأحمر" بالقصيم يرفع جاهزية الاستعداد للحالة المطرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمليات التحكم العملياتي في فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة رفع الجاهزية للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة والاستعدادات للتغيرات في الطقس داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق السريعة. أهم الاستعدادات وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم خالد بن صالح الخضر، جاهزية فرع الهيئة من خلال 30 مركزًا إسعافيًا، كما تم تجهيز 33 ‏فرقة إسعافية وطائرة الإسعاف الجوي على مدار الساعة، وعدد 57 ‏سيارة إسعاف ‏وسيارة دفع رباعي، مجهزة بأحدث الأجهزة المتقدمة للتعامل مع جميع الحالات الإسعافية الطارئة بكوادر من أخصائيين وفنيي إسعاف وطب الطوارئ لضمان تقديم أفضل الخدمات الإسعافية وتحقيق مبدأ السلامة أولا.

علمًا بأن الخدمة الإسعافية متاحة من خلال رقم الطوارئ 997 أو تطبيق أسعفني أو نداء استغاثة عبر تطبيق توكلنا على الأجهزة الذكية، كما أن التقيد بتعليمات الجهات المختصة في الحالات المطرية تساهم في تقليل الإصابات وتحقيق السلامة للجميع.

